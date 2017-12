Luxemburgo só define Cruzeiro na 4ª O técnico Vanderlei Luxemburgo, do Cruzeiro, não quis confirmar nesta segunda-feira se irá mesmo deixar alguns titulares de fora do jogo de quarta-feira, contra o Palmeiras, pela Copa Sul-Americana. Apesar de deixar em aberto a possibilidade de escalar uma equipe mista, Luxemburgo disse que só anuncia o time no dia do jogo. A partida marca o retorno do treinador ao Parque Antártica, desde que ele deixou o time paulista para assumir o clube mineiro, após o início do Campeonato Brasileiro do ano passado. "Eu vou jogar com o time que eu achar necessário e for importante para o Cruzeiro", disse Luxemburgo, procurando encerrar o assunto. O técnico fez questão de salientar que não acredita que estará desvalorizando a competição internacional ao deixar alguns titulares no banco de reservas. "Porque eu vou desvalorizar só porque eu vou jogar com fulano, beltrano ou ciclano?", questionou. "O importante é eu fazer aquilo que é melhor para o Cruzeiro." Para encarar o Palmeiras, Luxemburgo deverá ter à sua disposição alguns jogadores que ficaram de fora da partida contra o São Caetano, como o meia Zinho e o volante Maldonado, que se recuperam de lesões, além do volante Augusto Recife, que cumpriu suspensão.