Luxemburgo só renova se Marcelo Teixeira for reeleito

Vanderlei Luxemburgo descobriu o caminho mais fácil para continuar sendo o técnico do Santos: condicionou a renovação do seu contrato - o atual termina no dia 31 - à reeleição do presidente Marcelo Teixeira, neste sábado. A sua decisão está na nota intitulada 'Renovação', com data de domingo, postada nesta segunda-feira. "Só irei negociar uma possível renovação do meu contrato com o Santos caso o atual presidente, Marcelo Teixeira, seja o vencedor das eleições", diz nota. Ao e se declarar cabo eleitoral do dirigente, que tentará o seu quinto mandato à frente do clube, Luxemburgo optou pelo candidato considerado favorito, contra o engenheiro e jornalista Paulo Schiff, que concorre pela Chapa 1, da Resgate Santista. Após a goleada que o seu time sofreu do Fluminense, domingo, na Vila Belmiro, Luxemburgo afirmou que até aquele momento não havia recebido nenhuma proposta do clube para renovar e que deveria começar a negociar imediatamente. Negou ter pedido aumento de 40% ou proposta redução de 60% nos salários em troca da participação na venda de jogadores. Também disse que não tinha nenhum convite e até admitiu a hipótese de ficar parado no primeiro semestre, aproveitando para "ir pescar ou viajar para o México para ver a minha neta". Horas depois, no programa Esporte por Esporte, da TV Santa Cecília (propriedade da família Teixeira), o discurso do técnico mudou. Ele contou que teve propostas de clubes do México e da Rússia, além da Seleção do Irã. E insistiu que a sua preferência é continuar no Santos para ser tricampeão paulista, repetindo a façanha santista de 1969, e lutar pelo título da Libertadores, e reclamou daqueles que o acusam de só pensar em dinheiro. "Tenho salário excelente no Santos e a minha briga é por projetos, desde os tempos de Bragantino", afirmou. Ele também revelou que se quisesse poderia ganhar cinco, seis milhões de euros fora. "Mas não é isso que vai me tirar daqui", acrescentando que tem proposta para ganhar três vezes o seu salário no Santos. E riu, quando um dos integrantes da mesa perguntou se a proposta era de clube de primeira ou segunda divisão. Não se sabe se Luxemburgo e Teixeira chegaram a se reunir nesta segunda para iniciar o planejamento do futebol santista para 2008, como estava previsto. O mais provável é que o dirigente, embora tenha fortes chances de se reeleger mais uma vez, não queira assumir compromissos importantes agora. Dentro da própria chapa de Teixeira o nome de Luxemburgo enfrenta resistências, por ser um time demasiadamente caro, que exige só jogadores de alto nível e que está sem conquistar um título importante desde 2004, quando o Santos ainda tinha Robinho. Por isso, o presidente teme anunciar que o seu primeiro ato após as eleições deste sábado será renovar o contrato de Luxemburgo, o que já deve estar ‘costurado’. O técnico já antecipou que o segundo a dar adeus ao Santos será Petkovic por não ter encontrado a maneira para compensar a perda da explosão rumo ao gol, que era a sua principal característica. Mesmo considerando que o nível técnico do Campeonato Brasileiro passado foi baixo demais, Luxemburgo diz que poderá indicar alguns jogadores do mercado interno para reforçar o Santos e que faz mais questão de versatilidade do que de elenco numeroso. Também sugere que o clube faça parcerias com empresários para conseguir bons reforços, única maneira de fazer frente ao poderoso Boca Juniors de Riquelme na Libertadores da América.