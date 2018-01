Luxemburgo tem dúvida no Cruzeiro Cruzeiro entra em campo nesta quarta-feira, contra o Vila Nova-GO, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, para tentar confirmar a vaga nas quartas-de-final da Copa do Brasil. O time mineiro, que venceu o primeiro jogo por 2 a 0, em Belo Horizonte, poderá perder por até um gol de diferença que mesmo assim garantirá presença na próxima fase da competição. Luxemburgo comandou um treino nesta terça-feira no CT do Goiás, mas não definiu o esquema tático que irá utilizar na partida. Caso opte por uma formação de três zagueiros, Irineu deverá ganhar uma vaga na defesa. Se optar pelo tradicional 4-4-2, o técnico deverá escalar um meio-campo mais combativo, formado por Augusto Recife, Márcio, Wendell e Alex. No início da semana, Luxemburgo recebeu uma má notícia: volante Martinez sofreu uma ruptura dos ligamentos cruzados do joelho direito nos minutos finais do jogo contra o Guarani, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador ficará de seis a oito meses afastado dos gramados. Reforço - Para compensar a perda de Martinez, a diretoria do Cruzeiro acertou nesta terça-feira a contratação do volante Felipe Melo, de 19 anos, que pertence ao Flamengo e foi envolvido na negociação que culminou com a transferência do atacante Edílson para o clube carioca. Felipe Melo assinou contrato até abril de 2004. Se quiser ficar em definitivo com o jogador, o Cruzeiro terá de pagar R$ 2,6 milhões por 50% de seus direitos federativos.