Luxemburgo tem nova ação na Justiça Depois de ser acusado de falsidade ideológica por adulterar sua data de nascimento, de sonegador da Receita Federal (estima-se que o montante desviado por ele seja de, aproximadamente, R$ 1,3 milhão) e responder a uma ação trabalhista movida por sua ex-secretária Renata Alves, o treinador corintiano Wanderley Luxemburgo se vê diante de um novo impasse judicial: ele não teria honrado o pagamento de uma dívida de R$ 500 mil, contraída por meio da emissão de uma nota promissória em nome do comerciante Sidney de Souza, ex-proprietário do Bar do Elias. Mas não é só: Luxemburgo teria tentado, novamente, sonegar o fisco durante a transação comercial. Segundo o advogado de Souza, Munir Jorge Jr., após um período conturbado de relacionamento profissional iniciado em 1995, quando seu cliente e o atual treinador corintiano tornaram-se sócios no empreendimento, Luxemburgo, em outubro do ano passado, decidiu comprar o Bar em definitivo. Foi marcado um encontro entre os dois e com a presença da irmã de Souza, Simone, que também fazia parte da sociedade, onde acertou-se que o total da negociação seria de R$ 600 mil. ?O Wanderley Luxemburgo afirmou que estava com problemas na CPI e sugeriu que fosse elaborado um contrato com valor fictício, inferior, e que o montante verdadeiro seria pago por fora?, afirmou o advogado. ?Então houve o pagamento de R$ 100 mil e a assinatura de uma nota promissória de R$ 500 mil que deveria ser quitada no prazo de 90 dias.? O documento, assinado no dia 1º de novembro, expirou em 1.º de fevereiro, o que motivou a ação na Justiça. O desenrolar do processo, que tramita na 8ª Vara Civil de São Paulo, depende agora do cumprimento do Mandado de Citação. Em outras palavras, o oficial de Justiça tem 30 dias para notificar Luxemburgo. Uma vez comunicado, o ex-treinador da seleção brasileira tem 24 horas para efetuar o pagamento da promissória. Caso se negue, foi indicado para embargo e garantia da quitação um imóvel (apartamento) seu localizado no bairro do Pacaembu. ?A causa está ganha, é só uma questão de tempo?, garantiu Jorge Jr.. ?O tempo máximo que o processo pode durar é um ano e meio, mas estou certo de que o Wanderley Luxemburgo deva fazer o pagamento logo que for notificado.? Jorge Jr. faz questão de ressaltar que Elias, Sidney e Simone não pretendem retomar a posse do restaurante. ?O estabelecimento comercial já é propriedade do sr. Wanderley Luxemburgo?, enfatizou. ?Tudo o que meus clientes querem é receber a quantia que lhes é devida?, garantiu. A Agência Estado tentou ouvir o treinador durante todo o dia, no celular e no clube. A assessoria de imprensa do Corinthians informou que Luxemburgo não iria comentar nada sobre o assunto.