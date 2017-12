Luxemburgo tem problemas no Cruzeiro Não faltam problemas para o técnico Vanderlei Luxemburgo escalar o meio-de-campo do Cruzeiro, que enfrenta o São Caetano neste sábado, às 16h, no estádio Anacleto Campanella, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem poder contar com os meias Zinho e Wendell, ambos lesionados, e o volante Augusto Recife, que recebeu o terceiro cartão amarelo, o treinador recebeu outra má notícia nesta sexta: o volante Maldonado, que se recupera de uma lesão no ligamento interno do joelho, se submeteu a um teste durante o treinamento e foi reprovado. O chileno nem viajou para São Paulo. Caso não decida retornar ao esquema 3-5-2, promovendo a volta do zagueiro Cris ao time, o técnico do Cruzeiro terá de improvisar ou escalar Itaparica, jogador de 22 anos, contratado no início do ano, ao lado de Felipe Melo, Sandro e Alex. O mais provável, porém, é que Luxemburgo decida pela volta de Cris, optando por três zagueiros para encarar o São Caetano. Líder do campeonato com 48 pontos e dono do ataque mais positivo - 53 gols marcados -, o Cruzeiro terá pela frente a defesa menos vazada da competição. Em 24 jogos, o São Caetano sofreu 21 gols. O retrospecto não intimida o atacante Alex Alves, que iniciou como titular no empate contra o São Paulo e deverá ganhar mais uma chance contra o time do ABC. "A gente sabe que o entrosamento da defesa lá é muito forte, mas a gente vai procurar sempre explorar a velocidade em cima deles", disse o ex-jogador da Portuguesa, que persegue o seu primeiro gol com a camisa cruzeirense. A partida deste sábado marca o jogo de número 500 do meia Alex como atleta profissional.