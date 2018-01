Luxemburgo tem recurso contra Renata O técnico Wanderley Luxemburgo ganhou nesta quarta-feira um recurso no Superior Tribunal de Justiça do Trabalho (STJT), que lhe dá o direito de defesa na ação que sua ex-secretária Renata Alves move contra o treinador, exigindo uma indenização de R$ 1,6 milhão. Renata alega que trabalhou para Luxemburgo e não era remunerada. O julgamento da ação de Renata ocorreu em 1998, na época em que o treinador não pôde comparecer, porque estava concentrado com o Corinthians na preparação para a disputa da final do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro. Luxemburgo perdeu a ação, mas entrou com recurso, exigindo novo julgamento. A Justiça do Trabalho, por 3 a 0, deu ganho de causa a Luxemburgo, que terá nova oportunidade para vencer sua ex-secretária nos tribunais.