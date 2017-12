Luxemburgo tenta evitar euforia no Cruzeiro O técnico do Cruzeiro, Vanderlei Luxemburgo, não quer que o clima de decisão contagie seus jogadores antes da partida de domingo, contra o Paysandu, no Mineirão, quando o time mineiro poderá sagrar-se campeão brasileiro pela primeira vez. "O campeonato não começou hoje. O campeonato começou no primeiro jogo e aquele primeiro jogo foi tão importante como vai ser esse jogo contra Paysandu", destacou o treinador, que tenta estabelecer um ambiente de normalidade na Toca da Raposa II. Em campo, a postura dos atletas, na sua opinião, deve ser a mesma adotada durante a competição. "Agora vamos fazer tudo diferente, porque chegou o jogo contra o Paysandu? Não, o Cruzeiro vai manter a postura dele. Isso é um campeonato." E os atletas, apesar de alguns admitirem certa ansiedade, parecem assimilar as orientações de Luxemburgo. "Não pode mudar nada. Nem a vontade e nem podemos entrar apáticos no jogo. Não tem nem mais, nem menos", reforça o zagueiro Edu Dracena. Com 91 pontos, seis a mais que o Santos, segundo colocado, o Cruzeiro conquista com duas rodadas de antecedência o Brasileiro se vencer o Paysandu. O título poderá vir até mesmo com uma derrota, caso o time paulista perca para o Goiás, em Goiânia. Luxemburgo continua insistindo no discurso cauteloso, embora reconheça que a partida contra a equipe paraense e as duas últimas que o Cruzeiro fará pelo Campeonato Brasileiro - contra Fluminense e Bahia - representam apenas 1% na caminhada do clube mineiro rumo à conquista inédita. "Nós computamos 99% do trabalho, falta 1%. Eu não tenho que trabalhar em cima de 99%, eu tenho de trabalhar em cima de 1% que eu não conquistei ainda", disse. "O Cruzeiro já ganhou o campeonato? Não, o Cruzeiro não ganhou o campeonato. O Cruzeiro tem grande chances de ganhar o campeonato e vai trabalhar para completar 100% com aquilo que nós achamos que está faltando."