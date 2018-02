Luxemburgo testa a nova zaga do Santos no 3-5-2 Na tarde desta quarta, o Santos realizou o primeiro coletivo da temporada, no Centro de Treinamentos Rei Pelé. O técnico Vanderlei Luxemburgo armou o time com três zagueiros - Adaílton pela direita, Antônio Carlos na sobra e Ávalos na esquerda - e escalou Fabiano e Rodrigo Tabata no ataque. "Estava todo mundo cansado devido à maratona de treinos físicos que tivemos nesta semana, mas o time é bom e se não fosse não teria se classificado para a Libertadores", disse Antônio Carlos. Na tarde desta quinta, o novo time santista será testado num jogo-treino com o São José, no CT Rei Pelé. Sábado à tarde, o Santos faz outro jogo-treino, contra o Ituano, na Vila Belmiro. A entrada será aberta aos torcedores, que trocarão o ingresso por um quilo de alimento não perecível. O Santos estréia no Campeonato Paulista na próxima quarta-feira, dia 17, contra o Barueri, no Palestra Itália, às 21h45.