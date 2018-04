Luxemburgo testa Patrick e Azevedo no Santos

No primeiro coletivo após a derrota para o Corinthians, na semana passada, Vanderlei Luxemburgo surpreendeu e escalou dois jogadores para substituir Paulo Henrique Lima, que defende a seleção brasileira no Mundial Sub-20, no Egito.

Veja também:

Domingos quebra perna de goleiro e é afastado do Santos

Santos quer vencer em casa para se aproximar do G-4

Marta chora na chegada ao Santos

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

O técnico testou Alan Patrick e Felipe Azevedo no meio-campo do Santos, deixado Rodrigo Mancha de fora. Emerson e Rodrigo Souto completaram o setor. Nos minutos finais do treino, Luxemburgo colocou Germano no lugar de Alan Patrick e Neymar na vaga de Felipe Azevedo. O ataque, porém, contou com Madson e Kléber Pereira na maior parte da atividade.

Se mantida essa escalação, o Santos entrará em campo no domingo, contra o Santo André, com: Felipe; George Lucas, Fabão, Eli Sabiá e Léo; Emerson, Rodrigo Souto, Alan Patrick e Felipe Azevedo; Madson e Kléber Pereira.

NEGOCIAÇÃO

Roberto Brum, que vem apenas treinando separadamente desde a derrota contra o Flamengo, no dia 27 de julho, deverá ser emprestado de graça ao Figueirense, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.