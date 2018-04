Luxemburgo testa time do Flamengo sem mudanças em coletivo

Em um coletivo, Luxemburgo escalou o time titular com a mesma formação que foi batida por 1 a 0 pelo São Paulo no último domingo, incluindo o meia Almir. Assim, a equipe principal teve a seguinte escalação: Paulo Victor; Pará, Bressan, Wallace e Anderson Pico; Jonas, Canteros, Almir e Éverton; Gabriel e Marcelo Cirino.

Enquanto a maior parte do elenco disputava o coletivo, ouros jogadores fizeram um treinamento físico com bola no campo 2, acompanhados pelo preparador Daniel Félix. Foram os casos do lateral-esquerdo Pablo Armero, que faz fortalecimento muscular no púbis, do atacante Alecsandro, recuperando a forma física após sofrer com uma gripe, e do lateral-esquerdo Thallyson.

Além disso, o atacante Nixon ainda se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo e fez fortalecimento muscular na academia do CT, seguido de trabalhos na fisioterapia.

Nesta quinta-feira, o Flamengo vai treinar em dois períodos, às 10h e às 16h, no Ninho do Urubu, dando sequência aos trabalhos de preparação para o duelo com o Sport, no próximo domingo, quando buscará a reabilitação no Campeonato Brasileiro.