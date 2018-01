Luxemburgo testa time em Bragança Sem os esperados reforços, o Corinthians faz um jogo-treino contra o Bragantino nesta quarta-feira, às 15 horas, no estádio Marcelo Stéfani, em Bragança Paulista. Será o primeiro coletivo desde que a preparação foi iniciada, no dia 9. O auxiliar técnico Heron Ferreira garante que não há preocupação com o resultado. ?Esse jogo-treino é mais uma etapa de uma preparação cujo objetivo imediato é a Copa Mercosul?, afirmou. Heron admite que poderá haver falta de entrosamento e de mobilidade dos jogadores, em conseqüência da série de oito dias de treinos físicos rigorosos. O Corinthians deve jogar com Rubinho (Gléguer); Rogério, Scheidt, Batata e Cléber; Otacílio, Rodrigo Pontes (Pingo), Marcelinho e Ricardinho; Paulo Nunes e Gil. O Bragantino, do técnico Nei Pandolfo, deve começar a partida com Luís Fernando; Fernando (Gil), Emerson (Evilásio), Júlio César e Marcelinho; Goiano, Valdir, Alberto (Guga) e Rogerinho; Samir e Marcel (Sílvio).