Luxemburgo testa zagueiro Léo na lateral do Cruzeiro

Com problemas para escalar o Cruzeiro, Vanderlei Luxemburgo testou o zagueiro Léo na lateral-direita no treino desta quinta-feira, em preparação para o jogo contra o Palmeiras, domingo, no Mineirão. Léo poderá ser a solução para a posição porque o titular Mayke vai cumprir suspensão no fim de semana e Fabiano, outra opção, acabou se voltar de lesão.

Feliz com a nova chance entre os titulares, Léo manteve a cautela ao fim do treino. "A gente teve esse primeiro treino, ele [Luxemburgo] me colocou como opção. Não sei se vai concretizar até fim da semana. Trabalho forte para caso seja assim. Já aconteceram algumas vezes, em jogos importantes também. É sempre uma oportunidade boa", comentou o defensor, que já tem experiência em atuar como lateral.

"Jogar, para mim, é importante, independentemente da posição. Dar a minha parcela de colaboração. A gente sabe como é bom jogar, e dar o melhor, o máximo para vencer. É bom contribuir com os companheiros", afirmou.

A entrada de Léo não será a única novidade na equipe do Cruzeiro no fim de semana. Luxemburgo também terá que fazer improvisação no meio-campo, devido ao desfalque de Charles, também suspenso. Uma das possibilidades é escalar o lateral Fabrício no setor. O treinador deve confirmar as alterações no treino desta sexta-feira.