Luxemburgo? Tite não desvia o foco. Tite levou um susto hoje no seu reencontro com os jogadores, após os dois dias de folga. O que surpreendeu o técnico foi um possível interesse do Corinthians por Vanderlei Luxemburgo, caso o contrato com a MSI seja sacramentado na reunião do Conselho Deliberativo, na sexta-feira. O próprio Tite transferiu a resposta à diretoria. "Também fui surpeeendido com essa notícia, quando cheguei ao clube, mas não vou desviar o meu foco. No momento, estou centrado só no nosso trabalho, que prioriza a classificação para a Libertadores. Quem tem de responder isso são os homens que me trouxeram. O presidente Dualib, o Paulo Angione, o Roque Citadini e o Nesi Curi". Aproveitando a deixa, o atual treinador sugeriu um certo cuidado para que o bom momento do time não seja interrompido. "Vejo um momento muito importante para o Corinthians, para os atletas, para a torcida e para mim. Não é hora de fugir desse foco". Dos dirigentes, só o vice-presidente de Futebol, Antonio Roque Citadini teve a preocupação de colocar um ponto final nas especulações. "O Tite deve continuar no Corinthians não só na próxima, mas nas próximas temporadas". Ao saber disso, Tite se disse feliz mas preferiu dar o assunto por encerrado. "Como eu disse, não vou desviar o meu foco". Já em relação ao time, o treinador preferiu comemorar a semana livre. Como o Corinthians só volta a jogar no domingo, contra o Inter, às 16h, em Porto Alegre, Tite terá condições de fazer um tipo de trabalho que demanda tempo e repetições: burilar a parte técnica e calibrar a pontaria do ataque. "É sempre bom ter tempo para ajustar a equipe, fato que nem sempre é possível de acordo com o calendário". Numa outra esfera, os jogadores corintianos estão se mobilizando para lutar por um calendário mais humado. O goleiro Fábio Costa e o volante Fabinho chegaram a sugerir reuniões entre os jogadores dos quatro clubes grandes de São Paulo no sentido de cobrar férias de 30 dias para os atletas profissionais. Fabinho foi mais além, sugerindo que o Corinthians tenha duas equipes para enfrentar as futuras temporadas. "Talvez isso não seja possível já no ano que vem, mas em 2006 poderiam ocorrer as mudanças". De pronto, o técnicio Tite descartou a segunda de jogar com duas equipes. "Isso fica muito difícil. Uma equipe vai para um lado, a outra vai para o outro. Nunca cheguei a pensar nisso. Mas no Grêmio tinha o Campeonato Gaúcho, Sul-Minas e a Libertadores. Não dá certo".