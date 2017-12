Luxemburgo: um predador em campo É tudo na base do profissionalismo. Além de a expressão ter virado lugar-comum na boca de Vanderlei Luxemburgo, é desta forma que o treinador santista toca sua carreira, mesmo se a conduta minar a amizade com outros técnicos. Desde o sucesso no Bragantino (89-91), Luxemburgo carrega a pecha de predador, tanto pelos títulos obtidos quanto pela iniciativa de procurar emprego onde não há. A mais recente polêmica envolvendo o técnico ocorreu no Corinthians. Os propensos parceiros da MSI teriam procurado o técnico para lhe oferecer o cargo de Tite, que se sentiu traído e cobrou mais ética. O profissionalismo que Luxemburgo prega lhe permite ouvir todas as propostas de trabalho que lhe são endereçadas, mesmo para o cargos ainda ocupados. Ele sempre destacou a interlocutores sua liberdade de escolher desafios. Aprendeu isso quando foi demitido do Corinthians em 2001, após acertar planejamento para o ano seguinte. No caso da MSI, segundo dirigentes do clube, partiu dos representantes da empresa o interesse em contratá-lo. Mesmo com desmentidos de sua assessoria, o treinador teria se encontrado com o iraniano Kia Joorabchian mais de uma vez. Seu contrato com o Santos termina em dezembro. Tite evita o confronto. "Não julgo o Vanderlei, mas ou você tem caráter ou não." Duas características fazem dele esse predador que muitos comentam nos bastidores. A primeira é a disposição de sentar-se à mesa para conhecer projetos. A segunda: a capacidade de ganhar títulos. Foi dessa forma que deixou o Palmeiras em 2002, após uma rodada do Brasileirão. Encantou-se pelos projetos do Cruzeiro. Os técnicos Emerson Leão e Cuca preferem mudar o lado da calçada a cruzar com ele. O técnico do São Paulo já admitiu que ambos foram amigos, mas que hoje seus caminhos desviaram. Jogou com as palavras para não dizer com todas as letras que Luxemburgo é seu desafeto. Tudo porque ele teria se oferecido para comandar o Santos no começo da temporada, quando Leão ainda estava no cargo. Em abril, antes de se acertar, Luxemburgo se defendia. "Que fique claro que ninguém no Santos me procurou. O Leão é meu amigo e tenho respeito por ele." Semanas depois, o treinador voltou para a Vila. Com Cuca o desencontro foi maior. Sem clube desde que deixou o Cruzeiro no começo do ano e com a esperança de ir para a Europa, Luxemburgo acordou um dia e revelou o desejo de dirigir o São Paulo, então sob o comando de Cuca. "Acho que ainda vou trabalhar no Morumbi." Cuca o achou oportunista. Naquela época, o nome de Luxemburgo foi usado para motivar a oposição nas eleições. Quando lançou seu livro, Cuca não foi convidado. Foi o único esquecido do Morumbi. Questão de profissionalismo.