Luxemburgo vai ao banco dos reús amanhã O técnico do Cruzeiro, Vanderlei Luxemburgo, será julgado amanhã pela 2º Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e pode ser suspenso de 20 a 60 dias. O treinador foi flagrado pelas câmeras de TV dirigindo-se de forma ofensiva ao árbitro Carlos Eugênio Simon, na primeira partida da decisão da Copa do Brasil entre Flamengo e Cruzeiro, no dia 8 de junho, no Maracanã. Na ocasião, Luxemburgo reclamou que o juiz deu o terceiro cartão amarelo à sua dupla de zaga de "forma intencional". Em outros termos, disse que Simon "ferrou" o Cruzeiro. O treinador é aguardado no Tribunal. Se for condenado amanhã, poderá recorrer ao STJD. Mês passado, Luxemburgo teve de se desculpar com o presidente do Tribunal, Luiz Zveiter, por ter dito que o auditor beneficiara o Internacional, ao conceder ao clube gaúcho os pontos do jogo com a Ponte Preta. O técnico enviou uma carta a Zveiter e o processo disciplinar foi arquivado.