Luxemburgo vai escalar Muñoz sábado Vanderlei Luxemburgo continua o mesmo. Sem poder escalar o atacante Itamar, suspenso pelo quinto cartão amarelo, ele terá de apelar para Muñoz na partida de sábado, contra o Guarani, pelo Torneio Rio-São Paulo. Mas um detalhe irrita o técnico do Palmeiras: lembrar o problema ocorrido entre ele e o colombiano na partida contra o ASA de Arapiraca, ainda pela Copa do Brasil. Na oportunidade, Muñoz entrou no campo sem ouvir as orientações, fato que irritou o treinador e comprometeu o clima entre os dois. Mas para Luxemburgo, tudo isso não passa de "verdades?? criadas pela mídia. "Vocês (jornalistas) falam uma coisa, vira verdade e a gente tem de conviver com isso", reclamou. "Por que não perguntam para o Muñoz se existiu alguma coisa?" Questionado, o atacante foi claro. "De fato aconteceu um mal-entendido e foi culpa minha", reconheceu. "Mas nós já conversamos bastante sobre isso e agora está tudo bem." Como o time tem toda a semana para se preparar, o anúncio da antecipação do jogo não causou nenhuma surpresa. A data original era domingo, mas por causa do GP de Fórmula 1, a Polícia Militar recomendou a mudança. "Para nós isso não faz diferença. Vamos nos preparar da mesma forma", disse o meia Alex.