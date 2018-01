Luxemburgo vai gerenciar contratações O Corinthians apresentou hoje os primeiros reforços da era Wanderley Luxemburgo como o novo homem forte do futebol do clube, uma espécie de diretor técnico ou manager: Fabinho (volante), ex-São Caetano, Doni (goleiro), o Leandro (atacante) , Luciano Ratinho (meia), que vieram do Botafogo de Ribeirão Preto, são resultados da administração de Luxemburgo, que, além de técnico, será o responsável pelas negociações envolvendo a chegada de atletas ao clube, e a dispensa de quem não faz parte dos seus planos. ?Fui eu que tratou das contratações?, afirmou o treinador. ?Daqui para frente será assim. Eu negocio tudo, e passo uma situação para a diretoria definir a o acerto?, disse o técnico, que admitiu estar tratando agora da volta de Vampeta para o Corinthians. O vice-presidente de Futebol do campeão paulista, Antonio Roque Citadini, a quem Luxemburgo continua subordinado, explicou que cuidou apenas da parte administrativa na contratação dos quatro jogadores. ?Realmente, toda a negociação ficou a cargo de Luxemburgo. Assim, ao necessitar do reforço, o treinador vai atrás do jogador e vê inclusive a possibilidade da contratação?, disse o dirigente. Citadini confirmou que o atacante Deivid será inscrito na Mercosul, apresar de sua contratação não ter sido definida, por causa de um impasse no Tribunal Superior do Trabalho (TST). O Corinthians pretende registrar até amanhã (24) os quatro jogadores recém-contratados na Mercosul. O plano de Luxemburgo é levar os atletas com a delegação para o Chile, onde o time estréia na competição sul-americana contra o Colo Colo, quinta-feira, no Chile. A diretoria não está preocupada com a ameaça do empresário de Doni e Leandro, que pretende entrar com uma ação na justiça para tentar interromper a negociação dos dois jogadores para o Corinthians. O empresário alega que, na condição de procurador dos atletas, deveria ter participado da negociação. Mas o presidente do Botafogo, Ricardo Ribeiro, preferiu tratar diretamente com o Corinthians, que pagou US$ 1 milhão pela metade do passe dos três atletas. ?Já está tudo resolvido?, garantiu Leandro, ao afirmar ter acertado posteriormente sua situação com Oliveira Júnior. ?Ele vai ter sua parte na negociação, porque é meu procurador, e me garantiu que não vai entrar com ação na justiça. Não tem intenção de nos prejudicar.? Doni nem queria falar sobre esse assunto hoje, no seu primeiro dia no Parque São Jorge. O goleiro também afirmou que o problema está superado, embora não tenha sido claro ao falar do empresário. ?O Oliveira foi consultado entre aspas sobre minha negociação?, disse o goleiro. ?Mas tudo está certo.? Apesar de ser o novo manager do Corinthians, Luxemburgo afirmou que não vai interceder ao empresário para que ele evite complicar a inscrição dos jogadores na Mercosul. Doni e Leandro afirmaram que esse problema não vai tirar a motivação em jogar pelo Corinthians. O terceiro reforço vindo do time de Ribeirão Preto, Luciano Ratinho, preferiu manter-se distante do impasse. ?É uma satisfação muito grande vestir a camisa do Corinthians. Estou muito otimista no novo desafio.? Fabinho, cuja negociação custou ao clube do Parque São Jorge cerca de US$ 1,5 milhão, foi contratado para atuar no meio-de-campo ou na lateral-direita. ?Em qualquer posição que o treinador me escalar, estou pronto para desempenhar a função?, disse Fabinho. Os jogadores do Corinthians voltaram ao treino hoje pela manhã, no Centro de Treinamento de Itaquera. O meia Ricardinho, revoltado com a onda de boatos sobre uma briga com Marcelinho, disse que vai apurar o assunto. ?Se alguém aqui do elenco está passando informações mentirosas vai ter que assumir a responsabilidade. Minha imagem foi denegrida?, afirmou Ricardinho.