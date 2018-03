Luxemburgo vai recorrer da condenação O técnico do Cruzeiro, Vanderlei Luxemburgo, disse na noite deste sábado que entrará com um recurso contra a condenação a cinco anos e três meses de prisão, em regime semi-aberto, por sonegação de impostos. Foi a primeira declaração do treinador sobre o assunto depois que a juíza da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeira, Valéria Caldi Magalhães, o condenou por omissão de informação ou prestação de declaração falsa às autoridades fazendárias. Dizendo-se tranqüilo, e salientando sempre que a decisão cabe recurso, Luxemburgo reclamou do que chamou de estardalhaço provocado pela notícia de sua condenação, em primeira instância. "As pessoas criam estardalhaço achando que já é em última instância, que eu já vou ser preso, quando não tem nada disso. Eu tenho direito, independente de ser uma pessoa pública, como qualquer cidadão brasileiro, de discutir os meus problemas na Justiça", disse à rádio Itatiaia após a derrota do seu time para o Figueirense, pelo Campeonato Brasileiro. Luxemburgo disse que irá brigar por seus direitos "até o final". "A única coisa que eu quero é acertar a minha vida. Eu vou acertar a minha vida. Agora eu não tenho de acertar porque as pessoas querem que eu acerte, porque eu sou o técnico do Cruzeiro", disse, acrescentando que esse é um "direito inalienável" de qualquer cidadão brasileiro. O técnico afirmou também que o problema judicial não trará nenhum "transtorno" à sua vida profissional e fez questão de tocar no assunto na preleção com os jogadores do Cruzeiro, antes da partida contra o Figueirense. ?Isso é um problema meu, pessoal, e está sendo resolvido pelos meus advogados. Aqui eu sou profissional e isso não vai afetar em nada o nosso trabalho", disse Luxemburgo aos atletas, segundo seu próprio relato.