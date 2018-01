Luxemburgo vai reeditar esquema 3-5-2 O técnico Vanderlei Luxemburgo irá reeditar o esquema 3-5-2 na partida contra o Juventude, neste domingo, às 18 horas, em Caxias do Sul, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a suspensão do volante Maldonado, que recebeu o terceiro cartão amarelo, o treinador cruzeirense irá promover a reestréia do zagueiro Cris, que nos últimos quatro meses estava emprestado ao Bayer Leverkusen, da Alemanha. Cris atuará ao lado de Thiago e Luisão. O esquema tático com três zagueiros foi utilizado por Luxemburgo na reta final do Brasileirão do ano passado e no início desta temporada. O zagueiro, ex-capitão do time celeste, admite que pode lhe faltar ritmo de jogo, já que atuou em apenas oito partidas pelo clube alemão. Mas, em compensação, ressaltou que "a preparação física está ótima". Zinho - O técnico do Cruzeiro ganhou um desfalque de última hora no treinamento técnico-tático da última sexta-feira, na Toca da Raposa II. O meia Zinho sentiu uma lesão na parte posterior da coxa esquerda e foi vetado pelo Departamento Médico. No seu lugar deverá entrar Jardel ou Felipe Melo, já que Márcio também está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Apesar da derrota por 3 a 0 para o Flamengo, na última quarta-feira, o Cruzeiro, até o início da rodada, continuava na liderança da competição, com 25 pontos em 13 jogos. Luxemburgo não concorda com a tese de que no último jogo o time sentiu a ausência dos jogadores que estão disputando a Copa das Confederações, principalmente de Alex, Maurinho e Aristizábal.