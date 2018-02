Luxemburgo: "Vamos ganhar o Espanhol" O técnico Vanderlei Luxemburgo garantiu que o Real Madrid está no caminho certo, apesar da derrota para o Valencia no último domingo. ?Vamos ganhar o Campeonato Espanhol?, prometeu o brasileiro, cujo time ocupa atualmente a terceira colocação, dois pontos atrás do líder Getafe. Além do Campeonato Espanhol, o Real disputa mais duas competições na temporada: a Copa do Rei da Espanha e a Liga dos Campeões da Europa. ?Também vamos chegar bem nas duas?, avisou Luxemburgo, sem, no entanto, garantir a conquista do título como fez no torneio nacional. Falhas - Mesmo com tanto otimismo, Luxemburgo admitiu que a preparação do Real na pré-temporada não foi a ideal. O técnico, inclusive, criticou a diretoria do clube espanhol pelo planejamento da excursão aos Estados Unidos e à Ásia, em julho. Na ocasião, o grupo passou por 4 países em 18 dias, o que rendeu US$ 25 milhões pelos amistosos disputados. ?O Real Madrid é uma empresa de futebol e a excursão era necessária e importante, mas o segredo é a forma como isso é organizado. E eu não gostei do jeito que foi feito?, criticou Luxembugo. ?Você não pode gastar mais tempo no avião do que treinando ou jogando.? Por isso mesmo, Luxemburgo prometeu mudanças na próxima temporada. ?A excursão deve servir preparação na pré-temporada e não apenas para ganhar dinheiro. Vamos mudar isso?, avisou o técnico brasileiro. Pupilo - Na entrevista coletiva que deu nesta terça-feira, Luxemburgo também saiu em defesa de Robinho, que ainda não rendeu no Real o futebol que estava apresentando no Santos. "Contra o Cádiz, Robinho começou bem. Depois caiu, mas é preciso buscar a adaptação?, lembrou o treinador. ?Ele entende o futebol. Precisa de uma adaptação. Contra o Valencia, teve momentos muito bons." E, por fim, Luxemburgo fez outra promessa aos torcedores: ?O Robinho vai ser o melhor jogador do mundo.?