Luxemburgo vê ?solteiros x casados? O técnico Vanderlei Luxemburgo comandou nesta sexta-feira seu primeiro treino à frente do Real Madrid, 24 horas depois de ter sido apresentado como o novo treinador do clube espanhol. Ao lado do auxiliar Marco Moura Teixeira e do preparador Antônio Mello, Luxemburgo foi assessorado por García Hernández, José Luis San Martín e Manuel Amieiro. Primeiro a chegar na Cidade do Futebol de Las Rozas, o técnico aproveitou para trocar impressões com seus assessores e em seguida realizou um breve treino físico, que terminou com um divertido jogo de ?casados x solteiros?. Todos os jogadores receberam folga neste sábado, mas regressam aos treinos no domingo pela tarde. No dia 5 de janeiro o Real Madrid conclui os cinco minutos restantes da partida contra a Real Sociedad, suspensa por uma ameaça de bomba no Santiago Bernabéu.