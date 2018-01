Luxemburgo vira devastador de elencos O técnico Vanderlei Luxemburgo não suporta ouvir comentários de que é o responsável pela dispensa de vários jogadores nos clubes por que passa. Diz que todas as decisões são tomadas em conversa com a diretoria, mas dificilmente conseguirá perder o rótulo de ?furacão? de elencos. Depois de mandar embora figuras como o goleiro Maurício, o zagueiro Fábio Luciano, o meia Marcelinho Carioca e o atacante Fernando Baiano no Corinthians, o treinador também lidera uma grande limpeza no Palmeiras. E, por isso, aumenta sua coleção de inimigos no futebol. Leia mais no Estadão