Luxemburgo vira o ?Poderoso Chefão? Alberto Dualib, presidente do Corinthians, e a Hicks Muse aprovaram na sexta-feira um novo projeto para o futebol do clube. Wanderley Luxemburgo saiu fortalecido e exercerá uma dupla função: diretor-geral, com plenos poderes, e técnico de campo. A Hicks continua no leme dos investimentos. A ordem é contratar jovens jogadores e ?blindar? os contratos no mínimo por dois anos. A nova política administrativa prevê investimentos em jogadores que tenham condições de garantir resultados no campo e lucros no futuro. Luxemburgo será o responsável pelas indicações e contratações. Na lista aparecem os nomes de Fabinho, volante do São Caetano; Rafael, meia-esquerda do Guarani; o zagueiro Bernardi e o volante Fabrício, ambos do União de Araras; e Deivid, atacante do Santos, entre outros, todos na faixa dos 21 anos. Eles seriam preparados para formar o Corinthians de 2002/2003. "No futebol de hoje, você tem de pensar no custo e benefício quando vai investir na contratação de jogadores. Temos de escolher atletas que darão suporte ao time daqui a seis meses e, no futuro, lucro ao clube", explica Luxemburgo. O treinador também será fundamental na política de investimentos. Na nova ordem administrativa do Corinthians, Luxemburgo acumulará o cargo de diretor técnico. O modelo é de Arsene Wenger, manager e responsável por todo o departamento de futebol do Arsenal, da Inglaterra. Todas as categorias serão subordinadas a Luxemburgo, que nomeará um gerente, um supervisor e um diretor de núcleos. O gerente cuidará dos aspectos jurídicos, administrativos e financeiros do departamento de futebol. O supervisor cuidará da parte técnica de todos os times, do infantil ao profissional. Luxemburgo ainda não definiu os profissionais que assumirão esses dois cargos. José Carlos Brunoro, com quem trabalhou no Palmeiras-Parmalat em 93, 94 e 96, e Luiz Henrique Meneses, seu diretor de futebol no próprio Corinthians em 98, são os mais cotados para a função de gerente. Marcos Moura Teixeira, coordenador da Seleção Brasileira no reinado de Luxemburgo, é nome forte para ser o supervisor técnico. Moura Teixeira é um profissional que agrada, e muito, ao presidente Dualib. Filiais corintianas - A maior novidade será a criação de núcleos do Corinthians nas mais diversas regiões do Brasil. O coordenador seria o veterano Valdir de Moraes, hoje consultor-técnico de Luxemburgo. Valdir cuidaria das filiais do Corinthians em todo o País. Esses núcleos serão formadores de jogadores para o clube paulista. O orçamento do novo departamento de futebol, segundo cálculos da Hicks, não será superior aos gastos que a empresa tem com a atual estrutura.