Luxemburgo: 'Viramos muito a bunda para um lado e outro'

O técnico Vanderlei Luxemburgo ficou irritado com o comportamento do Palmeiras no empate diante da Portuguesa por 1 a 1. Para o treinador, o time enfeitou demais as jogadas e deixou de praticar um futebol simples. Veja também: Palmeiras e Portuguesa empatam clássico no Pacaembu Bate-Pronto: Palmeiras precisa tirar o salto alto "Viramos muito a bunda para um lado e outro", afirma Luxemburgo. "Esse negócio não dá certo. A equipe precisa ser mais contundente e atuar com seriedade. Em outras palavras, temos de acabar com a frescura." Para Luxemburgo, o pênalti perdido por Alex Mineiro no primeiro tempo não foi fundamental para o empate. "Perder pênalti acontece. Não empatamos por causa disso. Foi pelo excesso de erros. Eu não vou crucificar o Alex." Quem também cobrou mais seriedade do Palmeiras foi Marcos. "Demos moral para a Portuguesa. E quando eles empataram o jogo, ficamos desesperados. Deveríamos ter aproveitado as chances que foram criadas no primeiro tempo."