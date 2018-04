Luxemburgo: vitória é dos jogadores O técnico Vanderlei Luxemburgo dedicou a vitória do Palmeiras sobre o Flamengo por 3 a 2 aos jogadores. Apesar de ter recebido elogios dos repórteres no fim da partida, pelas mudanças na equipe durante o jogo, que foram importantes para a vitória do time paulista, o treinador disse que não teve tantos méritos assim. "O que tentamos recuperar foi a auto-estima dos jogadores. Quando cheguei aqui senti os jogadores meio caídos, e trabalhamos bem ele lado emocional. Vocês viram que o Palmeiras foi brilhante, duas vezes ficou atrás no resultado, e conseguiu a vitória. Foi realmente mérito dos jogadores", disse Luxemburgo, após sua primeira vitória nesta sua volta, pela terceira vez, ao comando do time do Parque Antártica. O treinador do Palmeiras ressaltou que das mudanças que fez na partida, ele considerou a entrada de Itamar no lugar de Adriano realmente importante. O técnico destacou que Adriano estava jogando bem, mas já havia combinado fazer a mudança antes do jogo. "Cada um iria jogar meio tempo, e deu tudo certo, porque Itamar manteve a puxada de velocidade pelas pontas", disse Luxemburgo, que está irritado com o atacante Christian, do Bordeaux, que está na sua lista de reforços. O jogador está conversando também com o Grêmio, por isso Luxemburgo está começando a desistir do jogador. "Se ele quiser jogar em outro clube, tudo bem. Não quero ninguém insatisfeito", disse o técnico, que espera definir logo esse problema.