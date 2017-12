Luxemburgo volta a atacar arbitragem Irritado com a arbitragem, o treinador do Santos, Vanderlei Luxemburgo, não deixou por menos: pelas circunstâncias do jogo, o Santos merecia a vitória. Ele acha que o time dominou todo o segundo tempo, desperdiçou três oportunidades de balançar as redes do adversário e só não saiu com os três pontos por culpa do árbitro Wilson de Souza Mendonça. Dando a entender que poderia haver alguma armação de arbitragem para tirar o título do Santos, o treinador foi incisivo: "nós vamos ser campeões, apesar de tudo". A maior queixa foi na cobrança do pênalti por Deivid. Para Luxemburgo, o juiz deveria ter marcado o gol, após a rebatida do goleiro. "Se toda vez que invadirem a área numa cobrança de pênalti e esse juiz desmarcar o gol, vou aplaudir, mas isso não acontece quando ele apita". O gol marcado por Willian e anulado pelo juiz também foi muito criticado pelo treinador. Luxemburgo viu "pênalti claro" em Basílio. Esses erros, sentenciou, acontecem sempre contra o Santos. E chamou de "ditadura" a escolha de árbitros pela CBF, atirando farpas contra o diretor da entidade, Armando Marques. "Ele está lá há tanto tempo comandando a arbitragem no Brasil e quem critica isso ainda pode ser punido". Sobre as mudanças feitas no time, no segundo tempo, elogiou a atuação de William, dizendo que o jogador "entrou bem", anulando o contra-ataque do Paysandu. O maior domínio da equipe na etapa final não se traduziu em gols por "outras circunstâncias". Ao alugar o meio-campo, Luxemburgo entende que o Santos criou as melhores chances, mas infelizmente não soube definir as jogadas na frente.