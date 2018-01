Luxemburgo volta à CPI nesta quinta As duas CPIs em funcionamento na Câmara e no Senado, que investigam irregularidades no futebol, têm, nesta quinta-feira, depoimentos importantes. Na CPI da CBF/Nike, o depoimento mais esperado dos últimos dias é o do ex-técnico da Seleção Brasileira, Wanderley Luxemburgo, com início previsto para as 9h30. No Senado, a CPI do Futebol ouvirá, às 10h00, o ex-vice-presidente do Finanças do Flamengo (RJ), Bruno Mantuano Caravello e a contadora do clube Maria Ângela Alves Luz. A CPI investiga irregularidades administrativas no rubro-negro.