Luxemburgo volta a criticar o juiz Depois da vitória sobre o Juventude (2 a 1), o técnico Vanderlei Luxemburgo disse que gostou do resultado, mas voltou a reclamar da arbitragem. "Foi uma vitória importante, mas perdi um jogador (Deivid) para o próximo jogo por ter recebido cartão amarelo num lance legal. Estou sendo prejudicado. Tem alguma coisa que está complicada. Um erro uma vez se aceita, mas uma sequência muito grande de erros preocupa." Segundo o técnico, "tem que haver uma explicação pelos erros das arbitragens. Cabe à diretoria tomar uma atitude forte contra isso." Ainda sobre a partida declarou que a equipe trabalhou conforme as dificuldades apresentadas no campo. Ressaltou ainda que o empate em 4 a 4, contra o Cruzeiro no último domingo, em Belo Horizonte, não influenciou a equipe. Segundo ele, o time manteve o padrão adotado durante os 70 minutos daquele confronto, considerando que o empate no final foi apenas um acidente. O atacante Basílio também destacou a recuperação da equipe em relação ao empate de domingo. "Naquele jogo houve uma desatenção que não se repetiu hoje. O meia Ricardinho, autor do golaço no final, desatacou o bom desempenho santista. Para ele, o grupo mostrou qualidade e capacidade para chegar ao título. No lado do Juventude, o técnico Ivo Wortmann disse que o resultado mais juito seria o empate. Ele lamentou o fato de a equipe ter levado dois gols em lances que qualificou de "esquisito".