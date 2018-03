Luxemburgo x Nelsinho em mais uma final A final da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Flamengo coloca mais uma vez frente a frente em uma decisão os técnicos Vanderlei Luxemburgo e Nelsinho Baptista. Será a quinta final envolvendo os dois treinadores. Nos quatro confrontos anteriores, o temperamental e explosivo Luxemburgo, atualmente dirigindo o time mineiro, levou vantagem sobre o exigente e tranqüilo Nelsinho, comandante da equipe carioca: 3 a 1. Luxemburgo prefere não encarar a decisão como mais um duelo com Nelsinho e garante que não há rivalidade entre os dois. "Eu não tenho confronto com o Nelsinho", contesta. ?Quero sempre chegar à final. O Nelsinho quer chegar, é assim que funciona. Mas nunca é uma coisa direta, uma competição entre nós não existe. É o nosso trabalho que está sendo bem desenvolvido.? O cruzeirense acredita, que pelo fato de serem treinadores jovens (tem 52 anos e o colega de profissão, 53) e trabalharem em equipes de ponta, ele e Nelsinho ainda se encontrarão em outras decisões. "Nós somos jovens, estamos dentro do futebol trabalhando em grandes equipes, que têm sempre a possibilidade de chegar à final de grandes competições", observa. Nelson Baptista Júnior, paulista de Campinas, e o carioca Vanderlei Luxemburgo começaram a carreira em clubes pequenos. Nelsinho no São Bento de Sorocaba e Luxemburgo no Campo Grande-RJ. E foi dirigindo times pequenos, Novorizontino e Bragantino, respectivamente, que se defrontaram pela primeira vez em uma final. Foi no surpreendente Campeonato Paulista de 1990, e Luxemburgo levou a melhor. Nas duas decisões seguintes entre eles, ambas em 1993, eles já estavam em times grandes, Palmeiras e Corinthians. Luxemburgo voltou a vencer. E uma das vitórias foi histórica, pois deu ao Palmeiras o título paulista que o clube não conquistava havia 17 anos - o time ganhou também o Rio-São Paulo. Em 1998, dirigindo o São Paulo no Paulista, Nelsinho ganhou sua primeira decisão contra Luxemburgo, então no Corinthians. Os dois técnicos têm vários outros títulos no currículo. Ambos foram, por exemplo, campeões brasileiros: Nelsinho em 1990, pelo Corinthians; Luxemburgo em 1993, 1994 (ambos pelo Palmeiras) e 1998, pelo Corinthians. Luxemburgo também tem uma passagem pela seleção brasileira. Curiosamente, porém, Nelsinho Baptista e Vanderlei Luxemburgo jamais foram campeões da Copa do Brasil.