Lyon abre mais dois pontos de vantagem O Lyon conseguiu aumentar mais dois pontos a vantagem que tem na liderança da classificação do Campeonato Francês 2004/05. Isso foi possível graças à vitória por 2 a 1 sobre o Rennes e o empate do Lille com o Nice por 1 a 1, pela 23.ª rodada. Com estes resultados, o Lyon lidera a classificação com 48 pontos, sendo que o Lille está na vice-liderança com 43 pontos. Abaixo deles está o Auxerre, que tem 41 pontos após golear o Bastia por 4 a 1. E a quarta posição é do Olympique de Marselha, que jogou e perdeu na terça para o Sochaux por 2 a 0. Bola na rede - Apenas um brasileiro marcou gol nesta rodada. Foi o atacante Lucas, ex-Ponte Preta, que garantiu a vitória do Ajaccio por 1 a 0 sobre o Toulouse. Mesmo com essa vitória, o time do brasileiro continua ameaçado de rebaixamento, pois é o 17.º colocado com 23 pontos. Outros resultados - Lens 0 x 1 Caen; Paris Saint-Germain 2 x 2 Istres; Bordeaux 1 x 0 Metz e Nantes 0 x 0 Saint-Ettienne. O jogo Strasbourg x Monaco foi adiado devido às chuvas e ainda não tem data marcado.