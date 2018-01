Lyon abre seis pontos na classificação O Lyon conseguiu nesta quarta-feira ampliar sua vantagem na liderança da classificação do Campeonato Francês 2004/05. Como ganhou do Sochaux (9.º) por 2 a 0 na casa do adversário, chegou aos 42 pontos, enquanto que o segundo colocado, o Lille, perdeu para o Olympique de Marselha por 2 a 1, ficando na segunda posição, com 36 pontos (este jogo foi na terça). A rodada teve ainda os seguintes resultados: Caen 0 x 0 Paris Saint-Germain; Metz 1 x 0 Ajaccio; Rennes 1 x 0 Auxerre; Nice 3 x 3 Bordeaux; Saint-Etienne 0 x 0 Lens; Istres 0 x 1 Monaco; Bastia 0 x 0 Nantes e Toulouse 2 x 0 Strasbourg.