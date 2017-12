Lyon anuncia contratação de Élber A diretoria do Lyon, da França, anunciou nesta quarta-feira a contratação do atacante brasileiro Élber, que após seis temporadas está deixando o Bayern de Munique. De acordo com o assessor de imprensa do clube francês, Olivier Blanc, o anúncio oficial deverá ser feito na noite de hoje ou na manhã desta quinta-feira. O valor da transação foi revelado. Na Alemanha, Élber admitiu que está deixando o Bayern, mas disse que ainda estava estudando também uma proposta do Mônaco, também da França.