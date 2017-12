Lyon anuncia contratação de Juninho A equipe francesa do Olympique de Lyon acredita ter colocado um fim na guerra jurídica que travava com o Vasco da Gama. O clube vice-campeão francês, anunciou hoje a contratação do meio-campista brasileiro Juninho Pernambucano. O jogador, de 26 anos, que por sete vezes já vestiu a camisa da seleção brasileira, deverá ser o principal reforço da equipe para a Liga dos Campeões da Europa. Baseado na nova lei do passe, Juninho acertou sua transferência para o Lyon, mas a transação foi suspensa por uma decisão do Tribunal Superior de Trabalho. O tribunal entendia que o jogador ainda estava preso ao clube brasileiro e impediu a negociação.