Lyon apenas empata em casa, mas segue líder na França

Mesmo com um empate sem gols, neste sábado, com o Nice, o hexacampeão francês Lyon após 18 rodadas ainda segue como líder isolado da competição, com cinco pontos de vantagem sobre o Nancy, que joga ainda neste domingo e pode diminuir a diferença para apenas dois pontos. Veja também: Classificação / Calendário / Resultados Depois de garantir sua classificação às oitavas da Copa dos Campeões na quarta-feira, o Lyon jogará sua última partida do ano no próximo dia 22, diante do mesmo Nancy, fora de casa, o jogo que pode custar a ponta da tabela ao time dos brasileiros Cris, Anderson, Júlio Santos, Juninho Pernambucano e Fred. Quem se complicou na tabela foi o Paris Saint-Germain. Jogando em casa, o time da capital francesa perdeu para o Toulouse por 2 a 1 e ficou ainda mais ameaçado pelo fantasma do rebaixamento, com 19 pontos na classificação.