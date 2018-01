Lyon assume a liderança na França O Lyon assumiu a liderança do Campeonato Francês, nesta quarta-feira, ao golear, por 4 a 1, em seu campo, o Sochaux, em partida válida pela 23ª rodada. Pegguy Luyindula (2), Juninho Pernambucano e Laurent Charvet (contra) fizeram os gols. O Lyon divide o primeiro lugar com Olympique de Marselha e Nice, que só empataram, respectivamente, com Auxerre e Paris Saint-Germain. Outros resultados desta quarta-feira: Bordeaux 4 x 2 Guingamp, Ajaccio 1 x 0 Troyes, Le Havre 1 x 0 Motpellier, Lille 0 x 1 Estrasburgo, Monaco 1 x 1 Lens, Rennes 0 x 1 Bastia e Nantes 4 x Sedan 1.