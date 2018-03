Lyon assume liderança isolada na França Com uma goleada por 4 a 0 sobre o Estrasburgo, fora de casa, o Lyon assumiu a liderança isolada do Campeonato Francês, neste sábado, em partida válida pela 35ª rodada. O Olympique de Marselha, segundo colocado, com 62 pontos, também conquistou três pontos, ao bater o Bastia, em casa, por 2 a 1. O Monaco pode se igualar no primeiro lugar da classificação se vencer, neste domingo, o Paris Saint Germain. Outros resultados deste sábado: Bordeaux 0 x 1 Auxerre, Guincamp 1 x 0 Lens, Le Havre 0 x 1 Ajaccio, Lille 1 x 0 Rennes, Montpellier 1 x 0 Nantes, Nice 0 x 0 Sedan e Troyes 0 x 2 Sochaux.