Lyon bate o Montpellier e garante vaga nas quartas da Copa da França

O Lyon derrotou o Montpellier por 2 a 1 nesta quarta-feira, fora de casa, e se classificou para as quartas de final da Copa da França. Maxwell Cornet e Nabil Fekir marcaram os gols da vitória. Jonathan Ikone descontou.

O time visitante contou com a presença de dois jogadores brasileiros entre os titulares. O atacante Marcelo, revelado pelo Santos, e o volante Fernando Marçal, que começou a carreira no Guaratinguetá.

As equipes agora voltam a campo no Campeonato Francês. O Lyon, quarto colocado na tabela, enfrentará o Rennes, em casa, no domingo. O Montpellier, que está em sexto, visitará o Metz, no sábado.

Ainda nesta quarta-feira, o Chambly venceu o US Granvillaise por 1 a 0, em casa, e avançou. Também em seus domínios e pelo mesmo placar, o Lens eliminou o Troyes. Por fim, o Caen, fora de casa, derrotou o Metz nos pênaltis pelo placar de 3 a 2 e garantiu a classificação - o jogo havia terminado empatado em 2 a 2.

Na terça-feira, o Paris Saint-Germain se classificou ao derrotar o Sochaux por 4 a 1, fora de casa. O Olympique de Marselha fez 9 a 0 no Bourg en Bresse Peronnas, da segunda divisão, e também confirmou vaga. Ainda, o Les Herbiers bateu o Auxerre por 3 a 0, fora de casa.

Nesta quinta-feira, Grenoble e Strasbourg definem o último classificado para a próxima fase. Uma hora antes dessa partida, haverá o sorteio dos confrontos das quartas de final.