Lyon chega a 11 pontos de vantagem O Lyon conseguiu neste sábado ampliar sua vantagem na liderança da classificação do Campeonato Francês para 11 pontos ao vencer o Strasbourg por 1 a 0, na casa do adversário. Agora, o Lyon tem 62 pontos, com um jogo a mais, contra 51 do Olympique de Marselha, que joga neste domingo. Os resultados do sábado foram: Lens 2 x 0 Bordeaux; Nantes 0 x 0 Ajaccio; Bastia 1 x 0 Metz; Caen 2 x 2 Rennes; Istres 1 x 1 Nice; e Toulouse 0 x 0 Sochaux. Neste domingo, jogam: Monaco x Olympique de Marselha; Paris Saint-Germain x Auxerre; e Saint-Etienne x Lille.