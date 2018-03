Lyon confirma bicampeonato francês O Lyon é bicampeão. Deu a lógica na França, com a conquista do campeonato pelo time dos brasileiros Edmílson, Sonny Anderson, Juninho Pernambucano e Cláudio Caçapa. Nem o tropeço deste sábado, derrota por 4 a 1 para o Guingamp, foi suficiente para roubar o esperado título ? e ele veio de forma especial, graças ainda a jornada ?catastrófica? do rival Olympique, único outro que poderia estragar a festa. O Lyon entrou para a disputa da 38ª rodada com 71 pontos e folgada vantagem no saldo de gols. Isso fez com que o time relaxasse, sendo goleado diante de sua torcida. Pior fez o Olympique, derrotado por 1 a 0 pelo Nantes, que acabou não só deixando escapar a taça mas também o vice-campeonato. Caiu para terceiro e, como castigo, ficou fora da próxima Liga dos Campeões da Europa. A segunda vaga francesa ficou com o Mônaco, que fez 6 a 0 no Troyes. O Olympique terá que se contentar com a Copa Uefa, que terá ainda Bordeaux (fez 2 a 0 no Lile ontem), Sochaux (superou o Sedan por 2 a 1) e Auxerre (bateu o Paris Saint-Germain por 2 a 0). Os rebaixados foram o próprio Troyes, Le Havre e Sedan. Tabela do Campeonato Francês