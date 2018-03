Lyon conquista Copa da Liga Francesa Com um gol na prorrogação, o Olympique Lyon conquistou neste sábado o título da Copa da Liga da França. Na decisão, disputada no Stade de France, em Paris, o Lyon derrotou o Monaco por 2 a 1. No time campeão, jogam os brasileiros Edmílson, Cláudio Caçapa e Sonny Anderson.