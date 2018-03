Lyon conquista o hepta e PSG escapa do rebaixamento

O Lyon venceu neste sábado o Auxerre por 3 a 1, fora de casa, pela 38.ª e última rodada do Campeonato Francês e conquistou o heptacampeonato da competição. Com o resultado, o Lyon chegou aos 79 pontos, quatro a mais que o Bordeaux. O vice-líder tropeçou e empatou em 2 a 2 com o Lens, que se juntará a Strasbourg e Metz na segunda divisão da próxima temporada. Veja também: Classificação / Resultados O Lyon abriu o placar logo no primeiro minuto, quando o atacante Benzema tabelou com brasileiro Fred e mandou para o fundo da rede. Na seqüência, Fred recebeu um lançamento dentro da área e marcou o segundo do Lyon. No segundo tempo, o sueco Kallstrom, de cabeça, fez o terceiro. Aos 33, Thomas descontou para o Auxerre. Também neste sábado, o Paris Saint-Germain venceu o Sochaux por 2 a 1 e garantiu a permanência na primeira divisão, com dois gols de Diane na vitória sobre o Sochaux por 2 a 1, fora de casa. Os anfitriões descontaram com Ndaw. Com a vitória, o time dos brasileiros Ceará, Éverton Santos e Souza chegou aos 43 pontos e terminou o campeonato na 16.ª posição. O Olympique de Marselha venceu o Strasbourg por 4 a 3 e ficou na terceira colocação, garantindo uma vaga na fase prévia da Liga dos Campeões. Entretanto, o Nancy, que brigava pela última vaga no principal torneio europeu de clubes, terá que se contentar com a Copa da Uefa. A equipe perdeu por 3 a 2 para o Rennes, diante de sua torcida, e terminou o Francês na quarta posição, com 60 pontos, dois a menos que o Olympique. O Olympique de Marselha venceu o Strasbourg por 4 a 3 e ficou na terceira colocação, garantindo uma vaga na fase prévia da Liga dos Campeões. Entretanto, o Nancy, que brigava pela última vaga no principal torneio europeu de clubes, terá que se contentar com a Copa da Uefa. A equipe perdeu por 3 a 2 para o Rennes, diante de sua torcida, e terminou o Francês na quarta posição, com 60 pontos, dois a menos que o Olympique.