Lyon conquista tetracampeonato francês O Lyon confirmou o favoritismo ao vencer o Ajaccio por 2 a 1, neste domingo no campo do adversário, e conquistou por antecipação o seu quarto título consecutivo do Campeonato Francês. O gol da vitória foi marcado pelo zagueiro brasileiro Gérson Caçapa, no segundo tempo; Govou fez o outro gol do Lyon e Demont descontou. Outros destaques brasileiros do Lyon foram o meia Juninho Pernambucano e o atacante Nilmar. Apenas duas equipes conseguiram a proeza do tetracampeonato no Campeonato Francês: o Saint-Etienne nos anos 60 e o Olympique de Marselha no final dos anos 80 e início dos 90. Mas, apesar de mais uma conquista, é incerta a permanência do técnico Paul Le Guen no comando da equipe do Lyon.