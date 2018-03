Lyon conquista título francês pela sétima vez consecutiva O Olympique de Lyon conquistou seu sétimo título consecutivo do Campeonato Francês, recorde absoluto no país, neste sábado, ao vencer por 3 x 1 o Auxerre fora de casa. O Lyon termina a temporada com 79 pontos, quatro à frente do Bourdeaux, que terminou sua participação no torneio ao empatar fora de casa com o Lens por 2 x 2. Nenhuma equipe dos principais campeonatos europeus chegou a vencer seis títulos consecutivos, muito menos os sete que o Lyon acaba de conquistar.