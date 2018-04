Lyon consegue empate no final com o Real na Liga dos Campeões

Depois de eliminar o Real Madrid na última Liga dos Campeões, o Lyon voltou a dar trabalho para o time espanhol nesta terça-feira. Jogando em casa, no Stade de Gerland, os franceses arrancaram o empate por 1 a 1, nos minutos finais, e se mantiveram vivos na disputa das oitavas de final, mesma fase na qual despachou o rival na temporada passada.

Apesar de ter levado o gol no final, o Real segue com vantagem para o jogo de volta, no dia 16 de março, no Santiago Bernabéu. Os espanhóis jogam por um empate sem gols para alcançar as quartas de final. Se houver um novo empate por 1 a 1, o duelo será decidido na prorrogação, que poderá ser seguida por pênaltis.

A primeira partida do confronto foi marcada pelo equilíbrio nesta terça. Com grande atuação do brasileiro Michel Bastos, o Lyon sufocou o Real nos primeiros minutos e dominou a etapa inicial. Contudo, não conseguiu balançar as redes. Bafetimbi Gomis chegou a desperdiçar uma boa chance de gol, após assistência de Bastos.

A situação se inverteu depois do intervalo. Mais concentrado, o Real assumiu o comando do jogo e criou as melhores oportunidades. Cristiano Ronaldo e Sérgio Ramos acertaram a trave. Aos 20 minutos, Özil fez boa jogada individual pela esquerda e deu grande passe para Benzema marcar contra seu ex-time.

O gol acordou o Lyon, que passou a pressionar a defesa do rival. O jogo voltou a ficar equilibrado. E, aos 37 minutos, Gomis decretou o empate para a alegria da torcida francesa. Ele cabeceou para as redes, após assistência, também de cabeça, do zagueiro brasileiro Cris dentro da área.