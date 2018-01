Lyon, de ressaca pelo conquista do hexa, empata no Francês Depois de conquistar o hexacampeonato francês no sábado devido a derrota do Toulouse, o Lyon entrou em campo neste domingo pela 33.ª rodada da competição e não saiu de um empate sem gols, fora de casa, contra o Auxerre. Faltando cinco rodadas para o final do campeonato, o time dos brasileiros Cris, Caçapa, Juninho Pernambucano e Fred soma 71 pontos e não pode ser mais alcançado pelo vice-líder Lens, com 53 pontos. O ex-atacante do Cruzeiro continua barrado pelo treinador Gerard Houlier por ter se atrasado em um treinamento. Pouco inspirado, o hexacampeão francês pouco produziu e as únicas oportunidades criadas foram as de bola parada. Mal na partida, Juninho Pernambucano, que pode deixar a equipe no final da temporada, desperdiçou duas cobranças de falta. Em outro jogo deste domingo, o Saint-Etienne perdeu em casa para o Bordeaux por 2 a 0. os anfitriões permanecem com 45 pontos, na nona colocação, enquanto os visitantes somam agora 52, na terceira posição. Atualizado às 18h17