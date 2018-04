Lyon derrota Auxerre e chega à liderança do Francês

O time, que é heptacampeão nacional, tenta retomar o caneco depois de perder a disputa pelo ultimo título para o Bordeaux, em maio. A equipe iniciou sua campanha com um empate por 2 a 2 contra o Le Mans e uma vitória por 1 a 0 diante do Valenciennes.

O zagueiro francês Jean-Alain Boumsong e o volante camaronês Jean Makoun fizeram os dois primeiros gols do Lyon ainda antes do intervalo. O meia bósnio Miralem Pjanic completou o placar no segundo tempo.

O Lyon, que goleou na terça-feira o Anderletch por 5 a 1 pelos playoffs para a Liga dos Campeões da Uefa, asumiu a liderança da tabela, com sete pontos, ao lado do Paris Sain-Germain, que bateu o Valenciennes por 3 a 2.

(Escrito por Patrick Vignal)