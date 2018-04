Lyon derrota Nancy e alcança liderança do Francês

Com um belo gol do brasileiro Michel Bastos, o Lyon venceu o Nancy por 3 a 1, neste sábado, em casa, e assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Francês. O Lyon chegou aos 10 pontos, um a mais que o atual campeão Bordeaux, que joga no domingo.

Jogando com o apoio da torcida, o Lyon abriu o placar aos 37 minutos de jogo, com gol de Gomis. No início do segundo tempo, Lopez ampliou o marcador logo aos quatro minutos. Hadji descontou aos 11 minutos para os visitantes, mas Bastos, aos 22, acertou um forte chute da intermediária e definiu a vitória dos anfitriões.

Com a derrota, o Nancy, com seis pontos, perdeu a chance de entrar no grupo dos três primeiros colocados, que garantem vaga na Liga dos Campeões, e ainda caiu na tabela. Foi superado pelo Lens, que empatou em casa com o Rennes por 2 a 2 e agora soma sete pontos.

O Montpellier, que veio da Segunda Divisão, também subiu na tabela. Venceu o Nice por 3 a 0, fora de casa, e atingiu os oito pontos, na provisória terceira colocação. O Nice soma quatro.

Diante de sua torcida, o Lorient bateu o Le Mans por 1 a 0 e chegou aos sete pontos. Assim, deixou para trás o Boulogne, que empatou sem gols com o Auxerre. Ainda neste sábado, o Saint-Etienne derrotou o Grenoble por 1 a 0, mesmo placar aplicado pelo Sochaux sobre o Monaco.