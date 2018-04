Lyon e Atlético confirmam vaga na Liga dos Campeões

Na classificação do Lyon, o grande destaque foi o argentino Lisandro López, que marcou os três gols da vitória por 3 a 1 sobre o belga Anderlecht. O jogo foi na Bélgica, e o time francês já havia goleado em casa por 5 a 1. López liquidou a fatura ainda no primeiro tempo. Aos 26 minutos, o atacante aproveitou a saída errada da defesa para encobrir o goleiro e abrir o placar. Seis minutos depois, dominou o cruzamento rasteiro da direita e chutou no canto.

Perdendo por 2 a 0, o Anderlecht seguiu nervoso em campo e errando muito. Após sofrer o primeiro gol em uma bobeira da defesa, o terceiro do Lyon saiu novamente em um erro de passe do time belga. A equipe francesa então aproveitou a falha para tocar a bola e deixar López livre para bater de fora da área, acertando um belo chute. No segundo tempo, a equipe anfitriã só conseguiu descontar em cobrança de pênalti convertida por Suárez.

Em casa, o Atlético de Madrid também passou fácil pelo Panathinaikos, da Grécia. Depois de vencer por 3 a 2 em Atenas, a equipe espanhola abriu vantagem logo no início nesta terça. Logo aos quatro minutos, Heitinga cruzou da direita e Forlán desviou para o meio. Na tentativa de afastar o perigo, Vintra marcou contra. O Atlético ainda dominou o restante do jogo e ampliou o placar nos minutos finais, com o argentino Agüero, que fez jogada individual e bateu na saída do goleiro.

Nos outros jogos, o Zurich recebeu o Ventspils, da Letônia, após já ter vencido por 3 a 0 no jogo de ida. Em casa, o time suíço voltou a triunfar, ganhando por 2 a 1. O Maccabi Haifa, que venceu o Salzburg, da Áustria, por 2 a 1 no primeiro confronto, fez 3 a 0 em Israel. Na Hungria, o Debrecen derrotou o Levski Sofia, da Bulgária, por 2 a 0, ampliando a vantagem de 2 a 1 que tinha conquistado na partida de ida.

Agora, Lyon, Atlético de Madrid, Zurich, Maccabi Haifa e Debrecen esperam pelo sorteio das chaves para saber que grupo integrarão na próxima fase da Liga dos Campeões. O evento acontece nesta quinta-feira, em Monaco. Já os times eliminados no classificatório - Anderlecht, Panathinaikos, Ventspils, Salzburg e Levski Sofia - estão garantidos na fase de grupos da Liga Europa, nova denominação para a antiga Copa da Uefa.