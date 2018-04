Lyon e Atlético de Madrid abrem vantagem na Liga

O Lyon não tomou conhecimento do Anderlecht nesta terça-feira para sair em vantagem na busca por uma vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Atuando em casa, o clube francês goleou a equipe belga por 5 a 1, pela quarta e última fase do classificatório da competição. Quem também se deu bem, mas fora de casa, foi o Atlético de Madrid, que venceu o Panathinaikos por 3 a 2 em Atenas.

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

Em Lyon, o time heptacampeão francês, que perdeu sua hegemonia apenas na última temporada, abriu o placar com o bósnio Pjanic, ainda aos dez minutos de jogo. De pênalti, o argentino Lisandro López ampliou cinco minutos depois. Aos 39, o brasileiro Michel Bastos marcou seu primeiro gol pelo Lyon. Aos 39, o meia, que veio do Lille, bateu bem de fora da área e fez 3 a 0.

Ainda no primeiro tempo de jogo começou a brilhar a estrela do atacante Gomis. Ele fez o quarto aos 42 minutos e, na segunda etapa, fechou a goleada aos 18. Isso depois que o Anderlecht já tinha descontado com Suárez. No jogo da volta, na Bélgica, marcado para a próxima terça-feira, o Lyon pode perder até por três gols de diferença que fica com a vaga na fase de grupos da Liga.

Já em Atenas, o Atlético de Madrid não teve tanta facilidade para sair com a vitória. Depois de terminar o primeiro tempo vencendo por 1 a 0, com gol do argentino Máxi Rodríguez, o time espanhol sofreu o empate de Salpingidis no início da segunda etapa. Mas o uruguaio Diego Forlán colocou o Atlético em vantagem novamente aos 18 minutos e o argentino Agüero fez 3 a 1 logo depois.

Com o placar favorável fora de casa, porém, a equipe dos brasileiros Paulo Assunção e Cléber Santana acabou sofrendo o segundo do Panathinaikos, que conta com Gilberto Silva, Gabriel e Marcelo Mattos. Aos 29 minutos do segundo tempo, o time grego marcou com Leto, partindo para buscar o empate no fim, que acabou não vindo. Agora, terá de vencer no jogo da volta, em Madri, na próxima terça.

Ainda pelo classificatório da Liga dos Campeões nesta quarta-feira, o Zurich, da Suíça, venceu o Ventspils por 1 a 0, mesmo atuando na Letônia. Além disso, outros dois visitantes também se deram bem: na Áustria, o israelense Maccabi Haifa derrotou o Salzburg por 2 a 1, mesmo placar da vitória do húngaro Debrecen sobre o Levski Sofia, na Bulgária.