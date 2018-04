Lyon e Bordeaux vencem pelo Campeonato Francês

O heptacampeão Lyon se recuperou do empate pela estreia e venceu sua primeira partida no Campeonato Francês. Neste sábado, a equipe dos brasileiros Cris, Éderson e Michel Bastos contou com um gol do atacante Gomis para superar o Valenciennes por 1 a 0, em casa, acumulando quatro pontos na competição - pela estreia, empatou por 2 a 2 com o Le Mans. Já o time derrotado segue sem pontuar.

Outro clube a vencer foi o atual campeão Bordeaux, que teve a ajuda do brasileiro Wendel. O volante marcou o segundo gol na vitória por 3 a 2 sobre o Sochaux. Fora de casa, a equipe somou seu segundo triunfo no Francês, dividindo a liderança com o Nancy, que goleou o Monaco por 4 a 0. Para também chegar aos seis pontos, a ex-equipe do técnico são-paulino Ricardo Gomes contou com um gol do zagueiro brasileiro André Luiz, ex-Atlético Mineiro.

Ainda pela segunda rodada do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain venceu o Le Mans por 3 a 1 neste sábado, com um gol do atacante Giuly, chegando a quatro pontos. Em casa, o Lens derrotou o Auxerre por 2 a 0, enquanto o Lorient empatou por 2 a 2 com o Montpellier, recém-promovido à primeira divisão francesa.